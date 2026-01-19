Menu
Polícia

Soldador de Sidrolândia vem passar o fim de semana na Capital e tem moto furtada

Trabalhador pede ajuda para tentar localizar a motocicleta, pois é o meio de locomoção para trabalho

19 janeiro 2026 - 11h38Luiz Vinicius
Motocicleta era único meio de locomoção do trabalhadorMotocicleta era único meio de locomoção do trabalhador   (WhatsApp/JD1 Notícias)

O soldador Bruno Dutra Sales, de 20 anos, teve a motocicleta furtada na noite do último sábado, dia 17, e pede ajuda para tentar localizar o veículo, único meio de locomoção para o trabalho.

Ele é morador de Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande, e havia vindo para a capital passar o final de semana. A motocicleta, de placa QAZ-6C35, estava estacionada na rua 14 de Julho.

Ao JD1, o jovem relatou que essa é a primeira moto que ele havia adquirido e ainda resta pelo menos três anos a serem quitados. 

Conforme relatado também para a polícia, ele estacionou a motocicleta em frente a um comércio por volta das 21h, e ao retornar ao local, por volta das 23h50, o veículo já não estava mais lá.

O caso foi registrado como furto na delegacia e será investigado pela Polícia Civil.

Quem tiver informações, podem repassar diretamente para a Polícia Militar ou entrar em contato com Bruno pelo telefone (67) 99170-1484.

