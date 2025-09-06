Solta meu cabelo! Mulheres saem no tapa após acusação de envolvimento com ex

Uma briga envolvendo três mulheres terminou com uma delas ferida e outras duas conduzidas à delegacia, na noite desta quinta-feira (5), no bairro Parque do Lageado, em Campo Grande.

De acordo com o registro policial, a confusão começou quando uma mulher, identificada como Iara de 36 anos, foi até a casa do ex-marido para buscar seu celular. Ao chegar ao local, ela encontrou a atual vizinha do ex-companheiro, Elisângela de 44 anos, conversando com a filha, Elyadine, 22 anos, em frente à residência.

Segundo as envolvidas, Iara se exaltou ao ver Elisângela, acusando-a de ter um relacionamento com seu ex-marido. Mesmo após receber o celular de volta, Iara teria iniciado uma série de xingamentos e arremessado pedras contra Elisângela, dando início a uma briga física entre as duas. Elyadine entrou na confusão para ajudar a mãe.

Durante o confronto, Iara caiu sobre pedras e entulho, sofrendo uma lesão na região do tronco. Ela foi socorrida pelo SAMU e encaminhada à UPA Universitário.

Elisângela e a filha foram levadas à delegacia agitadas e chegaram a demonstrar hostilidade contra vizinhos durante o atendimento da ocorrência.

Na delegacia, as duas expressaram interesse em representar criminalmente contra Iara. Já a autora da confusão não foi apresentada à Polícia Civil por estar em atendimento médico. O caso foi registrado como vias de fato na Depac Cepol.

