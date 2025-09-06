Menu
Polícia

Solta meu cabelo! Mulheres saem no tapa após acusação de envolvimento com ex

Duas foram conduzidas para a delegacia e uma para a UPA em razão da confusão no Parque do Lageado

06 setembro 2025 - 10h12Sarah Chaves
Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo GrandeCaso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

Uma briga envolvendo três mulheres terminou com uma delas ferida e outras duas conduzidas à delegacia, na noite desta quinta-feira (5), no bairro Parque do Lageado, em Campo Grande. 

De acordo com o registro policial, a confusão começou quando uma mulher, identificada como Iara de 36 anos, foi até a casa do ex-marido para buscar seu celular. Ao chegar ao local, ela encontrou a atual vizinha do ex-companheiro, Elisângela de 44 anos, conversando com a filha, Elyadine, 22 anos, em frente à residência.

Segundo as envolvidas, Iara se exaltou ao ver Elisângela, acusando-a de ter um relacionamento com seu ex-marido. Mesmo após receber o celular de volta, Iara teria iniciado uma série de xingamentos e arremessado pedras contra Elisângela, dando início a uma briga física entre as duas. Elyadine entrou na confusão para ajudar a mãe.

Durante o confronto, Iara caiu sobre pedras e entulho, sofrendo uma lesão na região do tronco. Ela foi socorrida pelo SAMU e encaminhada à UPA Universitário.

Elisângela e a filha foram levadas à delegacia agitadas e chegaram a demonstrar hostilidade contra vizinhos durante o atendimento da ocorrência.

Na delegacia, as duas expressaram interesse em representar criminalmente contra Iara. Já a autora da confusão não foi apresentada à Polícia Civil por estar em atendimento médico. O caso foi registrado como vias de fato na Depac Cepol.

