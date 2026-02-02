Menu
Polícia

Solto pela justiça em Douradina, homem diz que agrediu cadela para 'educar e punir'

Agressor chegou a ser preso em flagrante pela Polícia Militar

02 fevereiro 2026 - 13h22Luiz Vinicius
Agressor chegou a ser preso em flagrante   (Reprodução/Alvorada Informa)

O homem, de 36 anos, flagrado agredindo uma cadela na rua Josias Alves da Silva, em Douradina - a 195 quilômetros de Campo Grande, chegou a ser preso em flagrante pela Polícia Militar, mas foi solto pela justiça durante o domingo, dia 1º.

Para a polícia, ele declarou que agrediu a cadela com uma conduta de "caráter educativo e punitivo", tendo usado uma vara, pois o animal estaria correndo atrás de galinhas a um vizinho.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após um vídeo da agressão viralizar nas redes sociais. O suspeito foi encontrado na casa da mãe, que, inclusive, é a proprietária do animal.

Ao ser localizado, ele confessou o fato. Ele foi conduzido para a delegacia e autuado em flagrante pelo crime de maus-tratos.

Porém, durante a audiência de custódia, o homem recebeu liberdade provisória pelo juiz entender que "autuado não se mostra imprescindível no caso, até porque não há indícios de que o mesmo irá furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco atrapalhar a instrução criminal".

Ele tem até o dia 10 de fevereiro para pagar a fiança de um salário mínimo, caso contrário, terá a prisão preventiva decretada.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Portal - JD1noticias.com (@jd1noticias)

