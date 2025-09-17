Menu
Polícia

Solurb lamenta morte de gari na Duque de Caxias, em Campo Grande

Vítima estava trabalhando quando foi atingida por um veículo e ficou gravemente ferida, falecendo ainda no local

17 setembro 2025 - 16h39Brenda Assis     atualizado em 17/09/2025 às 16h50
O atropelamento aconteceu na tarde de hojeO atropelamento aconteceu na tarde de hoje   (Foto: WhatsApp/JD1)

Por meio de nota, a Solurb lamentou a morte do gari identificado como Cipriano Pereira Quinhones, de 60 anos, que foi atropelado enquanto trabalhava na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande.  O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (17).

Conforme o texto, a dinâmica do acidente não chegou a ser ‘completamente compreendida’. “As autoridades competentes, juntamente com a Polícia, estão realizando a devida perícia para esclarecer os fatos”.

Apesar disso, a empresa responsável pela coleta de lixo em Campo Grande ressaltou que está acompanhando de perto as apurações e presta todo apoio necessário a família da vítima.

Acidente –

Cipriano estava recolhendo os sacos de lixo após a limpeza da região. No entanto, ao atravessar a avenida, acabou sendo atropelado.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, fazendo as manobras de reanimação na vítima. No entanto, ele não resistiu aos inúmeros ferimentos e faleceu ainda no local.

O delegado da 6ª Delegacia de Polícia Civil e as equipes da Perícia Técnica estão na cena do acidente fazendo todos os levantamentos necessários a respeito do ocorrido.

A hipótese de que o gari tenha sido atropelado pelo caminhão da empresa não foi descartado, mesmo com a informação de que o condutor que causou o acidente fugiu logo após atingir a vítima.

O caso é acompanhado pelas autoridades.

