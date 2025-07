Som alto gera briga com direito à ameaça de morte no Alves Pereira

Dois vizinhos acabaram entrando em vias de fato, com direitos à ameaça a faca por causa do som alto na noite de sábado (26), em uma residência na região do bairro Alves Pereira em Campo Grande.



Conforme o boletim de ocorrência, Gentil de 28 anos, foi até a residência de Cláudio, de 50 anos, vizinho de seu avô e o chamou para fora de casa.



Ao atender Gentil, o jovem começou a tentativa de agredir Cláudio e os dois caíram na calçada em luta corporal, em seguida o mais novo voltou para casa dizendo que mataria o vizinho.



A Polícia Militar foi acionada e Gentil contou que agrediu Cláudio por causa do som alto. Na presença dos militares e com uma faca na chão o jovem agitado ameaçou o vizinho de morte várias vezes.

Os dois foram conduzidos, juntamente com a faca, para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac Cepol) com lesões superficiais, sendo que Gentil foi algemado devido sua agitação. O caso foi registrado como ameaça e vias de fato.



