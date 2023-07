'Somos uma família': Mulher envenena colega de trabalho com chumbinho

“Aqui somos mais que uma empresa, somos uma família!”, quem trabalha e nunca ouviu essa frase de um superior está trabalhando errado – como dizem os jovens da internet. Porém, esquecendo do ‘laço familiar’ uma mulher, que não teve a identidade revelada, está sendo investigada por tentar matar uma colega de trabalho envenenada com chumbinho em Santo Antônio da Platina, no norte do Paraná.

O caso foi registrado no último dia 11 de julho, mas a Polícia Civil divulgou detalhes sobre as investigações somente nesta quinta-feira (20).

Conforme o site Banda B, a vítima, de 40 anos, passou mal logo após assumir um plantão no trabalho e ingerir um capuccino. A mulher, foi socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), encaminhada para uma unidade hospitalar.

Ao dar entrada no hospital, a vítima passou por exames, os quais apontaram para a suspeita de intoxicação por chumbinho. “Levantamos as informações e verificamos a existência de desavenças entre a vítima e uma colega de trabalho. Nas últimas semanas, foram registradas ocorrências envolvendo as duas de perseguição, ameaça e até furto de um desfibrilador de ambulância e outros equipamentos”, afirmou o delegado Rafael Pereira.

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa da suspeita no último dia 12, um dia após o caso ser registrado. Durante revista na casa dela, as equipes policiais encontraram um recipiente que armazenava chumbinho.

A mulher chegou a ser ouvida pelo delegado, mas negou ter envolvimento na tentativa de homicídio. “Porém, testemunhas prestaram depoimentos e confirmaram a ocorrência de furtos no local de trabalho, perseguição e ameaças, não só contra a vítima, mas também contra outros colegas de trabalho”, divulgou a Polícia Civil.

O exame que confirmou a ingestão de chumbinho pela vítima foi concluído somente nesta quinta (19), e a presença de carbamato no corpo dela foi confirmada.

De acordo com a polícia, a suspeita deverá ser indiciada pelo crime de tentativa de homicídio qualificado pelo uso de veneno. Não há informações sobre o quadro de saúde atual da vítima.

