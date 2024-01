Sono e volante, perigo constante! Motorista dorme e três pessoas ficam feridas em MS

O condutor de um veículo Ford Ka se envolveu em um acidente na manhã deste sábado (6) no km 729 da BR-163, dentro do perímetro urbano de Coxim, resultando em três pessoas feridas.

Conforme o site Coxim Agora, a família viajava que vinha de Santa Catarina, ia no sentido de Cuiabá (MT) quando, o condutor teria perdido o controle da direção, possivelmente devido a um episódio de sono ao volante. O veículo saiu da pista, deslizando por um barranco antes de colidir com a estrutura de uma tubulação às margens da rodovia.

O motorista de 60 anos, a mulher de 55 anos e um menino de 13 anos, foram atendidos pelas equipes de emergência do Corpo de Bombeiros, em conjunto com a CCRMS Via e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). As vítimas receberam os primeiros socorros no local antes de serem encaminhadas ao Pronto Socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva, em Coxim, para avaliação médica e tratamento.

A Polícia Rodoviária Federal foi chamada para registrar o acidente e iniciar a investigação das circunstâncias que levaram à perda de controle do veículo.

