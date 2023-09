'Sou do PCC': Rapaz é detido após fazer escarcéu em UPA e brigar com guardas

Rapaz, de 29 anos, foi detido e encaminhado para a delegacia de plantão na noite desta segunda-feira (25) após fazer um escarcéu por atendimento no UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário, em Campo Grande, afirmar ser do PCC (Primeiro Comando da Capital) e entrar em vias de fato com guardas municipais que faziam a segurança do local.

A situação aconteceu após o suspeito ficar indignado pela classificação de risco que deram para o atendimento da sua filha, sendo que ele queria um atendimento mais prioritário, o que foge do protocolo das unidades de saúde.

Segundo o boletim de ocorrência, o rapaz passou a ficar irritado e agressivo, xingando por diversas vezes os funcionários e até mesmo a população que aguardava por um atendimento. A Guarda Civil Metropolitana precisou acionar reforço para controlar a situação.

Por diversas vezes, o suspeito alegava ser integrante da facção criminosa. "Sou do PCC, vou arrebentar tudo aqui. Guardinhas de merda, vou atrás de vocês, sou do PCC". Quando houve a tentativa de apaziguar a situação, ele partiu em direção a um guarda, chegando a empurrá-lo, fazendo com que os agentes precisassem algemá-lo para evitar maiores constrangimentos.

Logo após ser algemado, porções de maconha caíram do bolso do suspeito. Devido às escoriações, foi questionado se ele gostaria de receber atendimento médico, mas negou.

O caso foi registrado como desacato, resistência, portar drogas para consumo pessoal e vias de fato.

Deixe seu Comentário

Leia Também