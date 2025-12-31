Menu
Polícia

Sozinha em casa, criança fratura o braço enquanto pai comprava lanche na Capital

O caso foi registrado como abandono de incapaz

31 dezembro 2025 - 08h55Luiz Vinicius

Criança, de 3 anos, fraturou o braço enquanto estava sozinha em casa na companhia de outras duas crianças, com idades até 10 anos, na Vila Moreninha, em Campo Grande, no final da noite desta terça-feira, dia 30.

O pai do menino, de 21 anos, teria se ausentado para comprar lanche e ao retornar, encontrou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros realizando atendimento, após vizinhos terem escutado choros, já que o rapaz não teria levado o telefone celular.

Segundo consta no boletim de ocorrência, ao retornar para casa com os lanches, o jovem se deparou com as equipes de militares e contou que havia deixado o filho dormindo e as outras duas crianças brincando.

O Corpo de Bombeiros encaminhou a criança para a Santa Casa e o pai também acompanhou, mas se disponibilizou para prestar esclarecimentos posteriormente na delegacia.

O caso foi registrado como abandono de incapaz.

