Polícia

Sozinho e em depressão, homem é encontrado morto em casa da zona rural da Capital

Ele teria desaparecido após ser visto pela última vez na quinta-feira da semana passada em um bar da região

19 agosto 2025 - 15h24Brenda Assis
Viatura Polícia MilitarViatura Polícia Militar   (PMMS)

Homem, de 57 anos, foi encontrado morto dentro de casa após desaparecer por quase uma semana na zona rural de Campo Grande. O achado foi feito no começo da tarde de hoje (19).

Conforme as informações policiais, apuradas pelo JD1, a vítima morava em um residencial de chácaras, localizado há 20 quilômetros da Capital. Moradores da região contaram que ele vivia sozinho e teria um quadro de depressão profunda após perder a mãe e a esposa.

A última que foi visto pelos vizinhos, ele estava em um bar fazendo compras. Posteriormente, desapareceu. A Polícia Militar foi acionada já no começo da tarde de hoje, pois o homem teria sido encontrado sem vida, já em estado de decomposição, dentro do imóvel.

A Polícia Civil e a Perícia Técnica também foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

