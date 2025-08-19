Sozinho e em depressão, homem é encontrado morto em casa da zona rural da Capital

Homem, de 57 anos, foi encontrado morto dentro de casa após desaparecer por quase uma semana na zona rural de Campo Grande. O achado foi feito no começo da tarde de hoje (19).

Conforme as informações policiais, apuradas pelo JD1, a vítima morava em um residencial de chácaras, localizado há 20 quilômetros da Capital. Moradores da região contaram que ele vivia sozinho e teria um quadro de depressão profunda após perder a mãe e a esposa.

A última que foi visto pelos vizinhos, ele estava em um bar fazendo compras. Posteriormente, desapareceu. A Polícia Militar foi acionada já no começo da tarde de hoje, pois o homem teria sido encontrado sem vida, já em estado de decomposição, dentro do imóvel.

A Polícia Civil e a Perícia Técnica também foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também