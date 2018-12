STF nega HC para Rodrigo Neves

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), teve o pedido liminar de habeas corpus negado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), na última sexta-feira (28). A decisão foi do ministro Dias Toffoli, que encaminhou o HC para apreciação do relator, ministro Roberto Barroso.

Rodrigo Neves foi preso no último dia 10 de dezembro, pela força-tarefa do Ministério Público do RJ (MP-RJ) e da Polícia Civil. Ele é suspeito de ter desviado mais de R$ 10 milhões da verba de transporte do município entre 2014 e 2018. A prisão faz parte dos desdobramentos da Lava Jato no Rio e foi realizada pelo MP-RJ.

Além do prefeito de Niterói, o ex-secretário municipal de Obras do município Domício Mascarenhas de Andrade e mais três empresários do ramo de transporte público rodoviário são acusados de integrar a organização criminosa para a prática dos crimes de corrupção ativa e passiva. O esquema foi articulado para o recebimento de propina paga por empresários do setor a agentes públicos da cidade.

