Strada roubado com 1,5 toneladas de entorpecentes é apreendido na MS-455

Um veículo roubado foi apreendido com entorpecentes pela equipe da Sede do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária na MS-455, zona rural do município de Campo Grande-MS.



Durante as ações que ocorriam na região nessa segunda-feira (6), com objetivo de coibir infrações de trânsito e prevenir acidentes, os agentes visualizaram um veículo Strada, que trafegava sentido Sidrolândia – Campo Grande, sendo que ao perceber a presença policial, fez retorno e fugiu no sentido contrário, momento em que a equipe iniciou acompanhamento ao veículo suspeito.



Após um acompanhamento tático, por cerca de três quilômetros, o condutor do veículo entrou em uma área de lavoura de cana-de-açúcar e acabou desaparecendo.



Os policiais militares identificaram que o veículo estava abarrotado de fardos de entorpecentes, que após pesagem totalizou 1.486 kg de substância análoga à maconha.



Após buscas nas imediações o suspeito não foi localizado, sendo que em vistoria, foi identificado que o veículo é produto de roubo, sendo recuperado pela equipe policial. O entorpecente e o veículo recuperado foram encaminhados à Delegacia. O prejuízo do crime foi avaliado em R$ 3.060.000,00 milhões.





