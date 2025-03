Subtenente da PM salva moradores e animais ao bater em pitbull com pedaÃ§o de madeira em MS

Um cachorro da raça Pitbull atacou um animal durante a tarde de segunda-feira (3) na rua Alexandre Fleming, localizada no Bairro Vila Bandeirante, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, a Polícia Militar foi acionada para auxiliar um subtenente da PM, que ligou pedindo por apoio. Ao chegar no local, ele contou aos colegas que estava na casa do pai quando abriu o portão para guardar seu carro e o pitbull invadiu o imóvel, tentando atacar a cachorra do seu genitor.

Para evitar o ataque, ele pegou um pedaço de madeira e agrediu o animal, até conseguir tirá-lo da residência. No entanto, o cachorro avançou contra uma mulher que estava passeando com seu cão na coleira.

Mais uma vez, o subtenente pegou o pedaço de madeira e correu para atingir o pitbull, que mordia o ouro animal. Após alguns golpes, ele conseguiu afugentar o cachorro.

Enquanto a vítima correu para casa, a tutora do pitbull apareceu enfurecida acusando o militar de ter agredido seu cão. Porém, ela fugiu correndo ao descobrir que ele havia atacado outros animais na rua.

O caso foi registrado como omissão de cautela na guarda ou condução de animais na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

