Subtenente da PMMS é preso por perseguir e atirar contra ex-namorada menor na Capital

Subtenente da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, de 50 anos, foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira (30), após perseguir uma adolescente, de 16 anos, que seria sua ex-namorada, na região do Santo Eugênio, em Campo Grande. Ele também teria realizado disparos de arma de fogo em via pública.

A informação inicial é que o policial não aceitava o fim do relacionamento que eles mantinham. Não foi relatado quanto tempo eles estavam juntos.

A menor conseguiu escapar do militar após correr por vários minutos e contar com a ajuda de um motorista de aplicativo, de 38 anos, que estava passando no momento dos fatos.

O trabalhador, inclusive, ajudou a adolescente a encontrar uma viatura da Polícia Militar na região e entregar a garota para que ela pudesse relatar o episódio com maiores detalhes. O motorista de aplicativo só tomou conhecimento que o suspeito seria um policial, após ouvir o depoimento da vítima ao lado dos policiais.

Segundo o motorista de aplicativo, ele estava retornando para a casa, quando se deparou com a adolescente correndo e pedindo ajuda. Ele chegou a parar o veículo para que ela pudesse entrar, no entanto, a vítima desistiu e voltou a correr.

Foi nesse momento que ele percebeu a presença do militar, que apareceu correndo e atirando. O motorista arrancou em velocidade e notou pelo retrovisor que o policial chegou a apontar a arma para o veículo que ele estava. Minutos depois, a testemunha encontrou a jovem e conseguiu abrigá-la, até achar a viatura da Polícia Militar.

Ele soube que a jovem tinha um relacionamento com o policial e seria ex-namorada dele, mas que a mãe acobertava certas situações envolvendo o policial.

Conforme apurado pelo JD1 Notícias, o policial estava lotado na Coordenadoria Militar e teve sua transferência assinada nesta quarta-feira para ingressar no 9° Batalhão da Polícia Militar.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também