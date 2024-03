Sul-mato-grossense Ã© assassinado com vÃ¡rios tiros na cabeÃ§a no Paraguai

Gustavo Cabreira Carvalho, de apenas 17 anos, foi executado a tiros durante o começo da tarde de quarta-feira (20), em um bairro do distrito paraguaio de Bella Vista Norte, que faz fronteira com a cidade de Bela Vista, em Mato Grosso do Sul.

Conforme o site Jardim MS News, o rapaz estava em um carro com outras três pessoas. Por motivos ainda não identificados, ele desembarcou do veículo e saiu correndo em direção a uma das casas da região.

Neste momento, disparos começaram a ser efetuados. Gustavo foi atingido na perna e caiu, dentro do quintal do imóvel. Ao cair, ele foi alvejado com vários disparos na cabeça.

Os homens, que efetuaram os disparos, fugiram do local tomando rumo ignorado. O caso foi atendido pelas autoridades locais.

