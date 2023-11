Sul-mato-grossense é morto durante assalto no Rio

O jovem sul-mato-grossense Gabriel Mongenot Santana Milhomem Santos, de 25 anos, foi assassinado na madrugada deste domingo (19) durante uma tentativa de assalto na Praia de Copacabana.

Filho da secretária-adjunta da Secretaria de Assistência Social de Campo Grande, Inês Mongenot, o jovem era natural de MS, mas morava em Minas Gerais, e estava no Rio de Janeiro para o show da cantora Taylor Swift.

O show deste domingo aconteceria no Estádio do Engenhão, na Zona Norte do Rio, porém, foi cancelado momentos antes do horário de abertura dos portões.

Sem o show, o jovem, acompanhado de um grupo de amigos, resolveu conhecer mais do Rio de janeiro, porém, por volta das 3h da madrugada, acabou sendo vítima do crime. Seu corpo foi encontrado nas areias da Praia de Copacabana, com marcadas de perfurações por faca e sem seus pertences.

Após o assassinato, dois suspeitos, identificados como Anderson Henriques Brandão e Alan Ananias Cavalcante, foram detidos pela Polícia Militar do Rio.

Ambos tinham fecha criminal e haviam sido presos em flagrante na última sexta-feira (17), porém, foram soltos neste sábado (18) após audiência de custódia, menos de 12 horas antes do crime.

A Polícia agora procura por Jonathan Batista Barbosa, apontado por testemunhas como o outro envolvido no crime.

A Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro e a Polícia Militar estão realizando as diligências necessárias para localizar o criminoso.

