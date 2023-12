Sul-mato-grossense morre durante grave acidente de carro no Paraná

Natural de Nova Alvorada do Sul, o jovem João Ricardo Mendes de Freitas, de 24 anos, morreu durante um grave acidente na madrugada de domingo (10), na rodovia PR-487, no trecho entre Cândido de Abreu e Reserva, no estado do Paraná.

Conforme as informações iniciais, ele estava em uma caminhonete com placas com placas de Maringá. Em determinado momento, o veículo teria capotado na pista várias vezes.

O rapaz chegou a ser socorrido e levado para o hospital de Cândido Abreu, mas morreu momentos depois de dar entrada na unidade de saúde.

A dinâmica correta do acidente não chegou a ser divulgada por sites locais. Segundo o jornal Alvorada Informa, o corpo de João será transladado para Nova Alvorada do Sul.

