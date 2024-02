Sul-mato-grossense morre em acidente de motos no interior do Paraná

O sul-mato-grossense Nickson de Souza Pereira, de 24 anos, morreu em um grave acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas na noite deste domingo (4), no cruzamento das ruas Ministro Gabriel Passos com Shiro Takashima, em Guaíra, no interior do Paraná.

O jovem era natural de Nova Alvorada do Sul, a 120 quilômetros de Campo Grande. No acidente ainda houve quatro pessoas feridas, sendo que duas das vítimas são crianças.

Informações do site Ponto da Notícia apontam que a colisão aconteceu por volta das 22h da noite deste domingo e as duas motocicletas seguiam no mesmo sentida da pista pela rua Gabriel Passos. Contudo, em determinado momento, a condutora da Honda Biz tentou realizar uma conversão para acessar a rua Shiro Takashima, houve a colisão com a Honda CG Titan.

Na primeira motocicleta estava a mulher e seus dois filhos, sendo uma criança de 1 ano e outra de 7 anos. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve pelo local e socorreu as três pessoas do primeiro veículo. Já na segunda motocicleta estava o piloto e Nickson estava na garupa, sendo que ele não resistiu aos ferimentos, enquanto o amigo foi socorrido.

A Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica estiveram trabalhando no local dos fatos para conseguirem identificar o que teria causado o acidente.

