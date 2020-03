Sul-mato-grossense pretende gastar 25% a menos na páscoa deste ano

Uma pesquisa, realizada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Fecomércio-MS (IPF/MS) e o Sebrae MS, revela que o sul-mato-grossense pretende gastar R$ 136,08 milhões na páscoa de 2020, uma queda de 25% em relação ao ano passado.

De acordo com a economista do IPF-MS, Daniela Dias, essa queda pode estar relacionamento a pandemia de coronavírus que o mundo enfrente nos últimos meses.

“Fizemos duas estatísticas, uma pesquisa no início de março e uma sondagem no dia 17 (terça-feira passada) e as estimativas de movimentação financeira em relação as datas iniciais caíram 9%. Vale lembrar que as pessoas são movidas por expectativas e do início do mês até o momento houve impactos sociais e financeiros com o Codiv 19 ”, explica a economista.

De acordo com a pesquisa, a intenção de gastos com chocolates e artigos pascais é de R$ 95,47 milhões, ou seja uma queda de 10% em relação ao ano passado, e despesas com comemorações são R$ 40,61 milhões, gerando um queda de 47%.

“Entre a primeira e a segunda pesquisa, já com a pandemia em instalação no nosso País, a queda foi de 3% sobre a intenção de compras de chocolates e afins, e de 20% acerca das comemorações”, informa Daniela.

O gasto médio com artigos pascais será de R$ 112,76, valor 14% menor que 2019. Outro dado que sugere estar em evidência por causa da crise com o Covid-19 é que 47% afirmam que pretendem não procurar os artigos em lojas físicas.

Redes Sociais

Para a economista Daniela Dias, o comerciante precisará abusar das redes sociais, do e-commerce e também das entregas em domicílio para otimizar as vendas a distância.

“Transmita confiança ao consumidor sobre os procedimentos preventivos, mostre os bastidores de como são feitos seus produtos até a entrega, otimize alternativas que possam levar entretenimento e lazer para casa”.

Realização da pesquisa

A pesquisa de intenção de consumo para a Páscoa foi realizada entre os dias 02 e 10 de março, com 1.692 pessoas e refeita dia 17 de março, com 150 pessoas nas cidades de Campo Grande, Corumbá, Dourados e Três Lagoas. É uma parceria entre IPF MS, Fecomércio MS e Sebrae MS.

Deixe seu Comentário

Leia Também