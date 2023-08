Sumido desde segunda, homem é encontrado morto pela sobrinha na Capital

Assis Ifran, de 55 anos, foi encontrado morto pela sobrinha na manhã desta quarta-feira (23), na casa onde morava, na Rua Theodomiro Serra, região do bairro São Francisco, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a sobrinha da vítima passava na frente casa de Assis quando sentiu um forte odor. Ao lembrar que não via o tio desde segunda-feira (21), optou por se aproximar do local para tentar contato com ele.

Olhando pela janela da casa, a jovem então viu o tio caído ao solo e sangue próximo a porta. Diante da situação, ela ligou para Polícia Militar, responsável por atender a ocorrência até a chegada da Polícia Civil no local.

O Corpo de Bombeiros também chegou a ir até a residência, constando o óbito. Para os militares, a jovem contou que o tio era alcoólatra e fazia uso de medicamentos para "afinar o sangue", devido a uma ferida em seu pé que não cicatrizava.

Depois das investigações iniciais feitas pelas equipes policiais e da Perícia Técnica, o caso foi registrado na 2° Delegacia de Polícia Civil, como morte a esclarecer.

