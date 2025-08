Sumido desde sexta, homem é encontrado morto em casa do Guanandi

Homem, identificado como André Avalo Salles, foi encontrado morto durante a manhã desta segunda-feira (4) em uma casa localizada no Bairro Guanandi, em Campo Grande. Ele estava em avançado estado de decomposição.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por vizinhos após um mal cheiro ser sentido vindo do local. Ao chegar no local, os militares entraram no imóvel e encontraram a vítima, sem sinais vitais, na parte dos fundos.

Durante o atendimento do caso, o irmão de André apareceu no local, identificando a vítima e detalhando que ele era usuário de álcool e drogas. Vizinhos detalharam que o homem não era visto desde o dia 1° de agosto, na sexta-feira.

Por se tratar de uma morte por causas naturais, as equipes da Perícia Técnica e da Polícia Civil não compareceram ao local. O corpo da vítima foi recolhido pela pax e encaminhado para o IMOL (Instituto Médico de Odontologia Legal).

Ainda assim, o caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como morte decorrente de fato atípico e será investigado.

