Superintendente da PF em MS é nomeado para comandar polícia no Paraná

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, oficializou, no Diário Oficial da União desta segunda-feira (14) a saída do superintendente da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul, Luciano Flores de Lima. Ele retornará ao Paraná, onde já atuou.

Apesar da troca, Moro ainda não nomeou um substituto e a chefia no estado segue indefinida.

Luciano tomou posse em fevereiro de 2018, após a saída de Ricardo Cubas Sérgio, que ocupava o cargo desde 2015.

Antes de assumir a superintendência em Mato Grosso do Sul, Flores atuou no Espírito Santo e já atuou em Curitiba, em importantes fases da Operação Lava Jato, que deu visibilidade a Moro.

Ele foi responsável pela condução coercitiva do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), em 2016, e também conduziu José Dirceu à prisão. Agora, Flores segue para o Paraná, onde substituirá o Maurício Valeixo, que assumiu a direção-geral da Polícia Federal, a convite de Sérgio Moro.

