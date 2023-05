Suposto abuso sexual levou adolescente a atacar escola em Campo Grande

Um suposto abuso sexual sofrido em anos anteriores teriam motivado o adolescente, de 15 anos, a cometer o ataque na Escola Municipal Bernardo Franco Baís e ferir uma mulher, advogada, de 46 anos, com uma facada na região da lombar no início da tarde desta quinta-feira (18).

O JD1 Notícias entrou em contato com Guilherme Cury que está atuando na defesa do adolescente e da mãe do garoto. "Existe essa possibilidade", disse o advogado, enfatizando que não pôde acompanhar o depoimento do garoto, pois nestes casos apenas fica o menor e a psicóloga.

A mãe, ainda segundo Cury, não tinha conhecimento desse abuso e que ficou sabendo dessa possibilidade apenas na delegacia. Sobre a questão do ataque, também a mulher não suspeitou de nenhum atitude suspeita, deixando-a em choque ao tomar ciência do que havia acontecido.

"Ele nem ia para a escola, acordou atrasado e não ia para a escola. Ela [a mãe] saiu para trabalhar e quando ela voltou, o filho não estava", explicou o advogado.

Ainda conforme apurado pela reportagem, a mãe do adolescente ficou bastante surpresa e em choque com a atitude do filho e nunca desconfiou de nada.

Como já divulgado pela Polícia Civil, o adolescente responderá pelo ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio. Nesse período, até que seja realizado todos os trâmites do processo, ele ficará internado na Unei (Unidade Educacional de Internação).

