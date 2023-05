Surpreendido por casal, homem leva paulada na cabeça na Dom Aquino

Um homem, de 51 anos, procurou atendimento médico na Santa Casa de Campo Grande logo após ser atingido por uma paulada na cabeça desferida por um casal, possivelmente moradores de rua, na região central de Campo Grande. O caso aconteceu na rua Dom Aquino, na noite desta segunda-feira (8).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava caminhando pela via no sentido para a Praça das Araras, quando foi surpreendido pelo casal que vinha na sua direção e desferiu uma paulada na sua cabeça.

Logo após a agressão, a dupla fugiu em destino ignorado. O homem não conseguiu lembrar as características dos suspeitos, nem sabe o motivo para ter recebido a paulada.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também