Suspeita de matar homem, encontrado seminu no Jardim Imá, nega crime: 'só enforquei'

A Polícia Civil já ouviu uma mulher, de 31 anos, suspeita de ter assassinado Luiz Carlos de Souza Sanchini, 49 anos, em março deste ano. Ele foi encontrado amarrado na Rua Florianópolis, Jardim Imá, em Campo Grande. Para as equipes policiais, ela contou que ‘apenas o enforcou’.

De acordo com a delegada Franciele Candotti, titular da 7º Delegacia de Polícia Civil e responsável pelas investigações, apesar de afirmar ter enforcado Luiz, a suspeita diz não ter matado ele. “Todas as provas no laudo indicam que foi ela. Porém, a mesma nega o delito, mas afirma ter enforcado ele”, explica.

Apesar de uma mulher ser apontada como autora do crime, Candotti diz que a suspeita nega que eles tinham um relacionamento amoroso.

“Ela tinha uma dívida com ele. Ela pegou uma motocicleta emprestada com ele e tinha que pagar um aluguel, mas ela parou de pagar e ele foi cobrar a dívida. A vítima morreu por esganadura e o corpo foi deixado ali no local”, disse a delegada.

Apesar disso, o crime não é considerado como passional. Mesmo com a brutalidade empregada para que o crime tenha ocorrido, a delegada explicou ainda que a suspeita ‘agiu sozinha’.

A moto citada foi localizada e devolvida a família da vítima dias depois de o corpo ter sido localizado.

Deixe seu Comentário

Leia Também