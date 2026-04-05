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Suspeito ameaça mulher com revólver e tenta atropelar cunhado em São Gabriel do Oeste

Ele foi encontrado pela polícia e levado à delegacia

05 abril 2026 - 10h48Sarah Chaves
Foto: Divulgação/PMFoto: Divulgação/PM  

Um homem foi detido na manhã deste sábado (4), em São Gabriel do Oeste, após agredir a companheira, ameaçá-la com um revólver e tentar atropelar o cunhado durante uma discussão.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 11h30 para atender uma ocorrência de violência doméstica em uma casa na Rua Pintassilgo. No local, os policiais encontraram a vítima com lesão na parte interna da boca, confirmada em exame físico.

A mulher relatou que a agressão começou após uma discussão com o marido, motivada por divergências sobre um imóvel alugado visitado pelo casal. Conforme o depoimento, o desentendimento continuou dentro do carro, quando o homem teria tentado atropelar o irmão dela.

Ainda de acordo com a vítima, ela também foi ameaçada com um revólver. Durante as diligências, os policiais localizaram a arma, um revólver calibre .38 da marca Rossi, na casa de um terceiro, após indicação da esposa dele.

O suspeito foi encontrado em um estabelecimento comercial e, segundo a polícia, foi necessário o uso de algemas para evitar fuga e garantir a segurança da equipe.

As partes foram encaminhadas para exame de corpo de delito e levadas à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.

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