Suspeito confessou que matou a mulher por ciúmes de suposto romance no Indubrasil

Em seu interrogatório na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), no início da tarde desta quarta-feira (21), Leonardo da Silva Lima, de 38 anos, confessou que matou a sua companheira Joelma da Silva André, de 33 anos, com várias facadas na manhã de hoje, na própria residência da vítima em uma área humilde da região do Indubrasil, em Campo Grande.

Durante a coletiva de imprensa, a delegada Analu Lacerda Ferraz explicou que no seu depoimento, o acusado não demonstrou qualquer tipo de arrependimento, ficando passivo totalmente com a situação e sempre lúcido e frio ao responder às questões que lhe eram perguntadas.

Questionado sobre o que teria motivado a cometer o primeiro feminicídio na Capital, Leonardo disse que não aceitava o final do relacionamento entre eles, que perdurou por cerca de 4 anos, e estava com ciúmes de um possível novo romance de Joelma com outra pessoa.

"Ele esfaqueou a vítima porque achou inadmissível ela ter outra pessoa", disse a delegada durante a explicação sobre o caso, que ainda está sob investigação da Deam. Novas oitivas devem ser realizadas, antes que o inquérito policial seja finalizado e encaminhado ao Poder Judiciário.

A dinâmica dos fatos aponta para uma discussão entre os dois durante a noite de terça-feira (20), quando eles estavam fazendo uso de bebida alcoólica, mas que evoluiu para o crime cometido na frente dos filhos da vítima.

Joelma já havia registrado um boletim de ocorrência contra Leonardo em março de 2023, pedindo uma medida protetiva. Contudo, dois meses depois, em maio, ela pediu a revogação após "ter se acertado com o suspeito".

Deixe seu Comentário

Leia Também