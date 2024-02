Suspeito de abusar sexualmente de criança de 9 anos é preso em flagrante em Dourados

Policiais civis da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), realizaram a prisão de um homem identificado como José, de 59 anos, suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 9 anos, em uma fazenda na zona rural de Dourados.

Segundo a polícia, o crime foi informado no início da manhã deste sábado (3), através da rede Acalanto, a vítima estava no Hospital Universitário, onde foi atendida pelo delegado plantonista, juntamente com a equipe de investigadores.

A mãe informou que trabalha em na fazenda e que a criança havia relatado que teria sido abusada por um senhor que trabalha na propriedade. De posse das informações apresentadas, os policiais empreenderam diligências e conseguiram capturar o suspeito.

O homem foi encaminhado à Depac e negou ter cometido o crime. A polícia investiga o caso.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também