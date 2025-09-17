Menu
Polícia

Suspeito de abuso passou a mão e beijou criança a chamando de 'gostosa' na Capital

'Poconé' teve a casa incendiada após mães e moradores descobrirem o caso envolvendo outros menores

17 setembro 2025 - 10h23Luiz Vinicius e Vinicius Santos
Criança chegou a relatar sobre o que aconteceu na frente da delegaciaCriança chegou a relatar sobre o que aconteceu na frente da delegacia   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Beijo de língua, mão pelo corpo e nas partes íntimas, além de palavras de cunho sexual, como 'gostosa'. Tudo faz parte do relato de uma criança, de 6 anos, que teria sido vítima de abuso sexual de 'Poconé', de 47 anos, suspeito de praticar outros abusos contra demais menores na Vila Nasser, em Campo Grande.

O JD1 Notícias teve acesso ao boletim de ocorrência registrado por duas mães na noite do último domingo, dia 14 de setembro. Nele, também está inserido outra possível vítima, uma menina, de 8 anos.

Conforme o registro policial, as mães descobriram o caso após professores da escola onde as vítimas estudam, notarem um comportamento diferente, onde elas demonstravam "sexualidade aflorada". Naquele momento, a unidade de ensino tomou conhecimento sobre os possíveis abusos.

A mãe relatou na delegacia que a filha contou que sempre ia na casa da coleguinha, filha de Poconé, e em algumas oportunidades, o suspeito costumava acariciá-la nas partes íntimas, além de beijá-la na boca.

Em uma conversa com a mãe, a menina disse que o suspeito chegou a convidá-la para ter relações sexuais e a chamou de 'gostosa'.

O caso foi registrado como estupro de vulnerável na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e a investigação deverá ser conduzida pela Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente).

