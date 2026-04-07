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Suspeito de agredir ex tem arma apreendida em Campo Grande

Mandado foi cumprido pela DEAM após denúncias de agressões e ameaças contra ex-companheira

07 abril 2026 - 16h51Gabrielly Gonzalez

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul cumpriu, na manhã desta terça-feira (7), um mandado de busca e apreensão contra um homem de 33 anos investigado por violência doméstica em Campo Grande.

A ação foi realizada pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM), após denúncia registrada no dia 23 de março por uma mulher de 42 anos, ex-companheira do investigado. Segundo apurado, os fatos teriam ocorrido entre os dias 7 e 22 de março, período em que o homem teria cometido, em tese, crimes de injúria, com ofensas à honra da vítima, e lesão corporal, com agressões físicas que resultaram em hematomas, conforme documentação anexada ao inquérito.

Segundo informações policiais, diante da gravidade do caso e da informação de que o suspeito possuía arma de fogo, a Polícia Civil solicitou à Justiça o mandado de busca e apreensão, incluindo a retirada de armas e munições como medida de proteção à vítima, pedido que foi autorizado pelo Judiciário.

Durante o cumprimento da ordem judicial, em um imóvel no bairro Vila Santo Eugênio, os policiais apreenderam uma pistola Glock calibre 9 milímetros, três carregadores e 16 munições. O investigado não foi preso em flagrante, já que o armamento estava com documentação regular. No entanto, o inquérito segue em andamento para apurar os crimes no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A Polícia Civil reforçou a importância das denúncias e destacou que atua de forma contínua no combate à violência doméstica, buscando garantir a proteção das vítimas.

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