Suspeito de ameaçar e incendiar a casa da ex-namorada é preso pelo Choque

Durante a tarde deste domingo (14), um rapaz, de 20 anos, identificado apenas como Marcos, foi preso pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar após ter ameaçado e ateado fogo na casa da ex-namorada, de 22 anos, no loteamento Porto Belo, em Campo Grande, na noite do último sábado (13).

Segundo informações divulgadas pela polícia, um mandado de prisão havia sido expedido contra o suspeito e no decorrer do domingo, os militares tiveram conhecimento do seu paradeiro, o encontrando na casa de sua mãe.

A entrada dos militares foi autorizada pela própria genitora do rapaz, que foi encontrado em um dos cômodos do imóvel.

O caso aconteceu na noite de sábado e mobilizou algumas viaturas do Corpo de Bombeiros, que tiveram certa dificuldade para conter as chamas. O incêndio consumiu toda a residência e houve perca total dos bens materiais que ficavam no imóvel.

A jovem já havia recebido outras ameaças, incluindo de morte, que chegaram a ser registradas na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também