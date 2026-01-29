Suspeito de assassinar Alyson é preso cometendo furto com irmão em Campo Grande

Saiba Mais Polícia Homem foi morto a facadas após defender esposa de xingamento no Jardim Noroeste

O indivíduo, de 19 anos, principal suspeito de ter assassinado Alyson da Rocha, de 31 anos, foi preso cometendo furto acompanhado do irmão, de 17 anos, apreendido pela DERF (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos) durante a quarta-feira, dia 28, em Campo Grande.

O crime de homicídio em questão, no qual o rapaz era suspeito, aconteceu no dia 13 de janeiro, no Jardim Noroeste, quando a vítima defendeu a companheira de xingamentos em uma briga que aconteceu na rua Evaristo da Veiga. Desde daquele dia, o suspeito não havia sido localizado.

Conforme apurado pela reportagem, uma idosa, de 72 anos, procurou a delegacia de plantão do centro na última sexta-feira, dia 23, para informar que teve a casa, na região da Vila Rica, invadida por quatro indivíduos, que arrombaram as portas da sala e da cozinha.

Tudo teria sido visto pelo filho da idosa, por meio da câmera de monitoramento da residência, e verificou que eles fugiram usando um Volkswagen Gol, de cor cinza. Eles fugiram levando sacolas com alguns objetos, deixando uma televisão de 50 polegadas no jardim.

No dia 26, um filho da idosa procurou a DERF para informar sobre os itens que haviam sido levados no furto, que incluíam joias. Assim, a delegacia manteve diligências ininterruptas com intuito de localizar os suspeitos.

Já na quarta-feira, as equipes conseguiram localizar o suspeito, de 19 anos, o irmão, de 17 anos, e um rapaz, de 26 anos, este último sendo condutor do veículo. Eles confessaram a prática do crime e disseram que o veículo usado no crime está sendo ocultado por um terceiro em uma chácara nas proximidades do autódromo de Campo Grande, contudo, não saberiam indicar o local.

O caso foi registrado como furto qualificado.

