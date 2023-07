Suspeito de assassinar e esquartejar Hugo é procurado pela polícia

O principal suspeito de ter assassinado e esquartejado o jogador de futebol Hugo Vinícius Skulny Pedrosa, 19 anos, depois de uma festa na cidade paraguaia de Pindoty Porã, que faz fronteira com Sete Quedas, em Mato grosso do Sul, está sendo procurado pela Polícia Civil. Danilo Alves Vieira da Silva, de 19 anos, teria fugido para o país vizinho após comete o crime.

Na noite de ontem, as equipes policiais começaram a divulgar uma imagem mostrando o rosto de Danilo e fornecendo um telefone para contato. A intenção é ter a ajuda da população através de denúncias anônimas para localizar o suspeito, as ligações podem ser feitas pelo telefone (67) 3479-1480.

Ainda esta semana, a ex-namorada do jogador, Rubia Joice de Oliver Luivisetto, foi presa por suspeita de ter participado do crime junto com Danilo.

Deixe seu Comentário

Leia Também