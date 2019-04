Suspeito de assassinar missionário é preso

Saiba Mais Polícia Missionário é executado a tiros em colônia indígena

Atanacio Godoy Fernández foi preso na sexta-feira (12), pela polícia paraguaia, suspeito de ter assassinado o missionário americano Wayne Laroy Goddar, 50 anos, na quarta-feira (10). O missionário foi morto a tiros na colônia indígena do departamento Mboi Jagua de Villa Ygatimí, no departamento de Canindeyú.

A região fica localizada na fronteira do Paraguai, com o município de Paranhos-MS e de acordo com o site Ponta Porã Informa, Atanacio foi detido suspeito pelo assassinato, mas, havia uma ordem de prisão por roubo no ano de 2012. Ele estava com armas e munições no momento da prisão.

Ainda conforme o site, Wayne Laroy Goddar era norte-americano e se dedicava ao ensino religioso para os indígenas pela organização Misión a Nuevas Tribus (MNT). Fazia 25 anos que ele estava na região. Ele foi morto com cinco tiros durante a invasão de sua propriedade.

