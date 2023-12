Suspeito de colocar mãe e filho em cárcere no Tijuca ganha liberdade

O homem, de 29 anos, que deixou duas pessoas em cárcere privado, filho e mãe, de 31 e 69 anos, respectivamente, na noite da última quarta-feira (27) num apartamento em um residencial do Tijuca, em Campo Grande, recebeu liberdade provisória durante audiência de custódia nesta sexta-feira (29).

Ele havia sido preso em flagrante pelo crime de sequestro e cárcere privado pelo Batalhão de Choque.

Na sua versão, o suspeito apontou que estava sendo perseguido por algumas pessoas e por isso invadiu o apartamento armado com uma faca.

A Justiça de Mato Grosso do Sul, por meio do juiz Giuliano Máximo Martins, entendeu que em razão do acusado ser réu primário, ter bons antecedentes e informar ter moradia fixa, seria cabível a concessão de uma medida cautelar seguida da liberdade provisória.

Assim, houve a determinação da soltura do homem, mas com condições a serem seguidas, como: comparecimento ao CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) mais próximo de sua residência para tratamento e monitoração por meio de tornozeleira eletrônica por 180 dias.

"Não há indícios de que a colocação do custodiado em liberdade poderá prejudicar o andamento da instrução criminal ou a aplicação da lei penal futura".

Relembre - Segundo informações do boletim de ocorrência, o Batalhão de Choque foi acionado para atender uma ocorrência onde havia uma pessoa em posse de uma faca e cometendo sequestro e cárcere privado em um apartamento. Ao chegarem no local, os militares ouviram os gritos de socorro.

Ao tomarem a iniciativa de entrar no imóvel, encontraram o suspeito e as duas vítimas na sala. Ao conversar com o rapaz, os policiais ouviram que ele e sua mãe estava assistindo televisão e que em determinado momento, o suspeito entrou no imóvel dizendo que estava fugindo de algumas pessoas.

Foi dito também que o suspeito a todo momento fazia ameaças de morte e estava com um comportamento agressivo. O suspeito foi detido e alegou em sua versão que estava sendo perseguido por algumas pessoas.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado, pois a idosa estava com um ferimento na mão ocasionado pela faca do suspeito. Ela recebeu o atendimento médico ainda no local dos fatos.

