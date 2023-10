Suspeito de comandar roubo de avião de Almir Sater, Lino é preso na Bolívia

Apontado como o mandante do roubo de três aviões em Mato Grosso do Sul, inclusive o do cantor e ator Almir Sater, em 2021, Laudelino Ferreira Vieira, mais conhecido como "Lino", foi preso pela Força de Segurança da Bolívia.

Lino estava foragido da Justiça do Brasil desde 2 de junho de 2021, quando desapareceu da cela que ocupava no presídio de Segurança Máxima em Campo Grande.

O criminoso foi extraditado para o Brasil na quarta-feira (25). A prisão ocorreu em ação conjunta entre as Polícias Federal (PF) e a Polícia Boliviana, em Santa Cruz de La Sierra. "A prisão ocorreu após a troca de informações entre as duas instituições policiais, devido a acordos de cooperação policial internacional", detalha a nota divulgada pela PF.



O roubo da aeronave ocorreu no aeroporto de Aquidauana por volta das 2h (no horário local de MS) de 6 de setembro de 2021. De acordo com a polícia, ao menos 18 criminosos estiveram no local do roubo.

O grupo rendeu o vigia e o obrigou a abastecer os aviões, além de outras pessoas que trabalhavam no aeroporto. Ao todo, seis pessoas já foram presas pelo crime, sendo um homem localizado na Bolívia.

A prisão de dois participantes do roubo em Aquidauana levou a polícia até “Lino” como a pessoa que comandava a quadrilha, que tem pelo menos 10 pessoas já identificadas. Conforme os depoimentos de dois envolvidos, Roger Breno Wirmond dos Santos, 22 anos, e Cristhofer Cristaldo Rocha, de 21 anos, o foragido dava as ordens por chamada de vídeo, de um local desconhecido.

