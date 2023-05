Suspeito de divulgar imagens de abuso sexual infantil é preso na Capital

A Polícia Federal deflagrou na quarta-feira (3), a operação para combater o abuso sexual infantil e disseminação de imagens de crianças e adolescentes na Darkweb em Campo Grande.

Foram cumpridos um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem, suspeito de aliciar crianças e adolescentes e divulgar imagens de abuso sexual infantil através da Darkweb.

As investigações contaram com a colaboração da Polícia de Queensland, na Austrália, cooperação policial internacional fundamental para o sucesso no combate aos crimes cometidos no ambiente cibernético.

Os computadores e material apreendidos na casa do suspeito serão analisados pela Polícia Federal, com o objetivo de identificar as vítimas e os produtores das imagens.

