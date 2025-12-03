Suspeito de envenenar dezenas de cães e gatos é preso em assentamento de Brasilândia

A Delegacia de Polícia Civil de Brasilândia prendeu, nesta terça-feira (2), um homem de 68 anos suspeito de causar a morte de dezenas de animais domésticos por envenenamento no Assentamento Mutum, na zona rural do município. A ação ocorreu após denúncias de moradores e da Vigilância Sanitária Municipal sobre uma sequência recente de mortes de cães e gatos na região.

Segundo a polícia, a equipe percorreu cerca de quatro horas até o assentamento após relatos de que, somente nos últimos dias, aproximadamente 12 animais haviam morrido com sinais compatíveis com intoxicação. Ao chegar ao local, os agentes encontraram cães e gatos mortos, alguns ainda expostos e outros já enterrados, apresentando características semelhantes às descritas nas denúncias.

Durante a diligência, moradores prestaram depoimento e entregaram registros em vídeo e foto indicando o suspeito como responsável recorrente pelas mortes. Em buscas na residência dele, os policiais localizaram substâncias tóxicas, alimentos adulterados usados como isca, frascos de veneno e outros materiais que seriam compatíveis com o método utilizado para matar os animais. Todo o material foi apreendido e encaminhado para perícia.

A Polícia Civil informou que há indícios de que o crime vinha ocorrendo de forma contínua. Relatos de moradores apontam para mais de 20 animais mortos entre 2024 e 2025. O suspeito já responde a outros inquéritos por fatos semelhantes. No início do ano, a Polícia Civil chegou a representar pela prisão preventiva dele, mas o pedido foi negado pela Justiça.

Com as novas evidências, o homem foi autuado em flagrante por maus-tratos e morte de animais, crimes previstos na Lei 9.605/98. A autoridade policial voltou a pedir a prisão preventiva, afirmando ser necessária para impedir a continuidade das práticas e proteger a comunidade local.

O caso segue em investigação.

