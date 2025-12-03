Menu
Menu Busca quarta, 03 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
IPVA Nov25
Polícia

Suspeito de envenenar dezenas de cães e gatos é preso em assentamento de Brasilândia

O idoso já responde por crimes semelhantes e teria o costume de matar animais na região

03 dezembro 2025 - 15h24Brenda Assis

A Delegacia de Polícia Civil de Brasilândia prendeu, nesta terça-feira (2), um homem de 68 anos suspeito de causar a morte de dezenas de animais domésticos por envenenamento no Assentamento Mutum, na zona rural do município. A ação ocorreu após denúncias de moradores e da Vigilância Sanitária Municipal sobre uma sequência recente de mortes de cães e gatos na região.

Segundo a polícia, a equipe percorreu cerca de quatro horas até o assentamento após relatos de que, somente nos últimos dias, aproximadamente 12 animais haviam morrido com sinais compatíveis com intoxicação. Ao chegar ao local, os agentes encontraram cães e gatos mortos, alguns ainda expostos e outros já enterrados, apresentando características semelhantes às descritas nas denúncias.

Durante a diligência, moradores prestaram depoimento e entregaram registros em vídeo e foto indicando o suspeito como responsável recorrente pelas mortes. Em buscas na residência dele, os policiais localizaram substâncias tóxicas, alimentos adulterados usados como isca, frascos de veneno e outros materiais que seriam compatíveis com o método utilizado para matar os animais. Todo o material foi apreendido e encaminhado para perícia.

A Polícia Civil informou que há indícios de que o crime vinha ocorrendo de forma contínua. Relatos de moradores apontam para mais de 20 animais mortos entre 2024 e 2025. O suspeito já responde a outros inquéritos por fatos semelhantes. No início do ano, a Polícia Civil chegou a representar pela prisão preventiva dele, mas o pedido foi negado pela Justiça.

Com as novas evidências, o homem foi autuado em flagrante por maus-tratos e morte de animais, crimes previstos na Lei 9.605/98. A autoridade policial voltou a pedir a prisão preventiva, afirmando ser necessária para impedir a continuidade das práticas e proteger a comunidade local.

O caso segue em investigação.

Reportar Erro
UNIMED São Julião

Deixe seu Comentário

Leia Também

O caso foi registrado na Delegacia de Paranaíba
Polícia
Idoso de 78 anos é encontrado boiando em córrego de Paranaíba
Homem é preso com quase 500 canetas de 'Ozempic' na fronteira
Polícia
Homem é preso com quase 500 canetas de 'Ozempic' na fronteira
Viatura Polícia Militar
Polícia
AGORA: Mulher é encontrada morta às margens da BR-262, em Campo Grande
Vítima chegou a ser socorrida enquanto estava com vida
Polícia
Um dia antes do aniversário, homem é assassinado a tiros em Ivinhema
Bombeiros estão empenhados na busca
Polícia
Campo-grandense tenta atravessar rio Aquidauana a nado e desaparece em Anastácio
Caminhonete ficou danificada e drogas espalhadas pela pista
Polícia
Traficante capota caminhonete com drogas e morre em hospital de Iguatemi
Pai usa vara e fio elétrico para espancar filho que reprovou na escola em Dourados
Polícia
Pai usa vara e fio elétrico para espancar filho que reprovou na escola em Dourados
Câmera flagrou um dos assaltos -
Polícia
VÍDEO: ROMU apreende adolescente após assaltos violentos em Campo Grande
Ladrão foi embora com o ventilador
Polícia
VÍDEO: Na cara dura, ladrão furta ventilador de comércio na Moreninha
Operação tenta combater o crime de contrabando
Polícia
PF e Receita Federal reforçam atuação contra contrabando com operação em MS

Mais Lidas

Eles afirmam que a ausência do convite impactou emocionalmente o menino
Cidade
Criança autista de 6 anos não foi convidada para formatura em EMEI nas Moreninhas
Socorristas confirmam óbito de homem que infartou ao volante após 1h30 de reanimação
Polícia
Socorristas confirmam óbito de homem que infartou ao volante após 1h30 de reanimação
Jhenyfer está desaparecida
Polícia
Família tenta encontrar adolescente desaparecida há três dias em Campo Grande
Arquivo Pessoal
Geral
Adolescente desaparecida é encontrada em Campo Grande