Suspeito de enviar nudez e aliciar criança é preso em Ribas do Rio Pardo

Indivíduo, de 27 anos, foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira, dia 13, após aliciar e mandar nudez para uma criança, de 9 anos, na cidade de Ribas do Rio Pardo.
A ação foi desencadeada pela Polícia Civil após a mãe da vítima ter flagrado conversas no WhatsApp.
Segundo a nota divulgada, o investigado estava pedindo fotos, mandava mensagens de teor íntimo e também enviou vídeos em que aparece em situação de nudez.
Além disso, ele teria realizado uma videochamada enquanto a criança tomava banho.
Diante dos indícios de aliciamento e exploração sexual infantil, a polícia realizou diligências, localizou o suspeito e o conduziu à Delegacia para as providências de praxe. Os aparelhos celulares foram apreendidos.Reportar Erro
