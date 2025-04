Suspeito de esfaquear colega de trabalho durante festa é preso em Anaurilândia

Uma operação da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Anaurilândia, cumpriu mandados de busca e apreensão que resultaram na apreensão de duas armas de fogo e na prisão em flagrante de um dos envolvidos em uma ocorrência de lesão corporal grave, registrada recentemente na zona rural do município.

Conforme as informações policiais, as investigações tiveram início após a comunicação de um hospital local, informando a entrada de um homem com ferimentos causados por golpes de faca.

O depoimento da vítima aponta que a agressão teria ocorrido durante uma confraternização em um rancho da região, quando um colega de serviço teria desferido golpes com uma faca. A vítima conseguiu reagir, mas sofreu ferimentos graves, sendo socorrida por terceiros e encaminhada para atendimento médico.

O autor da agressão se apresentou voluntariamente às autoridades pouco tempo depois, sendo levado ao hospital e, em seguida, conduzido à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos.

No decorrer da apuração, surgiram indícios de que um dos envolvidos mantinha armas de fogo e munições de forma ilegal. Com base nas provas colhidas, a Autoridade Policial representou ao Poder Judiciário pelos mandados de busca e apreensão, que foram deferidos.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, a equipe policial localizou duas armas de fogo, o que resultou na prisão em flagrante do suspeito por posse irregular de arma de fogo. O material apreendido será submetido à perícia e incluído no inquérito policial que apura os desdobramentos do caso.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também