Suspeito de esfaquear jovens em torneio de pesca é localizado e preso em Três Lagoas

Foi preso em um lava jato na tarde de ontem (2), o homem de 21 anos, suspeito de esfaquear três pessoas durante uma confusão generalizada na noite da última quinta-feira (1°), no Balneário Municipal de Três Lagoas durante um torneio de pesca.

Uma das vítimas, um jovem de 19 anos, sofreu um ferimento grave no pescoço e foi encaminhado em estado crítico ao Hospital Regional. Outras duas vítimas, incluindo um adolescente de 15 anos, também foram feridas e receberam atendimento médico.

O indivíduo alegou durante depoimento que agiu por legítima defesa. Segundo ele a briga começou após um esbarrão no banheiro, momento em que ele foi cercado por um grupo de aproximadamente nove pessoas.

Durante a abordagem, a polícia encontrou um canivete com lâmina de aproximadamente 10 centímetros, possivelmente a arma utilizada no crime.

A Polícia Militar, que já conhecia o suspeito por envolvimento em crimes anteriores, conduziu-o à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) de Três Lagoas, onde permanece à disposição da Justiça. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e lesão corporal dolosa.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também