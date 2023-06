Suspeito de estrangular e matar morador de rua é preso pelo GOI no Tiradentes

O GOI (Grupo de Operações e Investigações) da Polícia Civil prendeu em flagrante Paulo Sergio Pereira da Silva Brites, de 34 anos, suspeito de ter cometido o assassinato de Ademilson Moraes do Amaral, de 21 anos, na noite desta quinta-feira (29), na rua do Pistão, no bairro Tiradentes, em Campo Grande.

Conforme o JD1 Notícias havia noticiado, o jovem era morador em situação de rua e estava com o rosto desfigurado e teve um casaco amarrado em seu pescoço. Ele foi espancado e sua morte foi constatada por meio de asfixia, pois a roupa estava "de modo bem apertado".

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado pelo local, mas não pôde fazer nada, uma vez que a vítima já estava sinais vitais.

Conforme informado pelo boletim de ocorrência, os policiais do GOI passaram a realizar diligências após conversar com uma testemunha que havia presenciado o fato e ligado para a polícia, quando recebeu as características do suspeito.

O acusado estava na rua do Pandeiro e quando percebeu a aproximação da viatura, logo foi em direção dela e confessou que havia cometido o fato, se entregando para a polícia.

O caso foi registrado como homicídio qualificado com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também