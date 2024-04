Suspeito de estuprar a enteada de 10 anos é preso em Dourados

Homem, de 42 anos, foi preso por suspeita de estuprar a enteada, de apenas 10 anos, na cidade de Dourados.

Conforme as informações do site Dourados News, o caso teria sido denunciado a polícia por vizinhos. Em seus relatos, testemunhas contaram que passaram a desconfiar do estupro depois de irem até a casa em que a vítima mora com o autor, para pegar uma ferramenta emprestada.

Ao chegar, eles encontraram a porta trancada e a irmã da vítima brincando sozinha no parque, que tem nas proximidades do imóvel. No entanto, não questionaram o fato.

Ainda desconfiados, eles voltaram ao local em outra ocasião. Desta vez, os vizinhos foram recebidos pela vítima, que abriu a porta assustada. Olhando para dentro da casa, as testemunhas puderam ver o suspeito saindo do banheiro, enrolado em uma toalha.

Para os vizinhos, a menina contou que o padrasto teria passado a mão nas regiões intimas do corpo dela. Ele se aproveitaria do momento em que ficava sozinho com a criança, para cometer o crime, uma vez que ficava cuidando das menores para a companheira ir trabalhar.

Diante dos fatos e apesar de o homem não ter sido preso em flagrante, a delegada Thays Bessa decidiu representar pela prisão temporária do suspeito. O pedido foi deferido pelo juiz Eduardo Floriano Almeida, resultando no mandado de prisão temporária contra o acusado.

O homem negou as acusações, mas permanece detido em cumprimento à decisão judicial. A investigação segue em andamento para esclarecer os fatos e garantir a proteção da vítima.

