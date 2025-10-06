Suspeito de estuprar adolescente de 17 anos em Tacuru é preso

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso durante a manhã desta segunda-feira (6) por suspeita de estuprar uma adolescente de 17 anos na Aldeia Jaguapiré, localizada na cidade de Tacuru.

Conforme as informações da Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia do município acompanhada de seu genitor, relatando que havia sido abordada pelo autor, que conduzia uma motocicleta.

Ela explicou que o homem encostou uma faca em sua barriga e a obrigou a subir no veículo, levando-a até um local isolado, onde praticou o crime. Após o registro da ocorrência, a adolescente foi encaminhada ao CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), onde recebeu atendimento psicológico, oportunidade em que confirmou integralmente os fatos.

Durante as investigações, a Polícia Civil apurou que o homem já era investigado por outra tentativa de estupro contra uma adolescente de 15 anos, praticada de forma semelhante, utilizando uma motocicleta para abordar a vítima.

Diante das provas reunidas, o Delegado Titular da unidade representou pela prisão preventiva do investigado, medida que foi deferida pelo Poder Judiciário.

O mandado foi cumprido na manhã desta segunda-feira, e o autor encontra-se preso, à disposição da Justiça.

