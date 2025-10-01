Suspeito de estuprar as filhas pequenas é preso em Laguna Carapã

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso na tarde de terça-feira (30) por descumprir medidas protetivas de urgência em Laguna Carapã.

Conforme as informações policiais, o homem foi localizado em uma propriedade rural no sentido de Ponta Porã, após informações sobre seu paradeiro terem sido repassadas pela Delegacia de Glória de Dourados, onde tramita inquérito policial por crimes sexuais praticados contra suas próprias filhas menores de idade.

A genitora das vítimas, ao tomar conhecimento dos abusos, procurou a Polícia Civil na cidade de Deodápolis para registrar a ocorrência. Durante as investigações, foi instaurado inquérito policial em Glória de Dourados, onde, na última semana, foi realizado o depoimento especial das vítimas.

Com base nas investigações e nas provas produzidas, o Ministério Público requereu e obteve junto ao Poder Judiciário a decretação da prisão preventiva do investigado, que descumpriu as medidas protetivas deferidas em favor das vítimas.

O investigado foi encaminhado à DEPAC/DDOS, onde permanece à disposição da Justiça.

