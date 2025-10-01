Menu
Menu Busca quarta, 01 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Suspeito de estuprar as filhas pequenas é preso em Laguna Carapã

Ele teria descumprido medidas protetivas de urgência

01 outubro 2025 - 15h24Brenda Assis
Sebrae Set25 Detalhe de noticia

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso na tarde de terça-feira (30) por descumprir medidas protetivas de urgência em Laguna Carapã.

Conforme as informações policiais, o homem foi localizado em uma propriedade rural no sentido de Ponta Porã, após informações sobre seu paradeiro terem sido repassadas pela Delegacia de Glória de Dourados, onde tramita inquérito policial por crimes sexuais praticados contra suas próprias filhas menores de idade.

A genitora das vítimas, ao tomar conhecimento dos abusos, procurou a Polícia Civil na cidade de Deodápolis para registrar a ocorrência. Durante as investigações, foi instaurado inquérito policial em Glória de Dourados, onde, na última semana, foi realizado o depoimento especial das vítimas.

Com base nas investigações e nas provas produzidas, o Ministério Público requereu e obteve junto ao Poder Judiciário a decretação da prisão preventiva do investigado, que descumpriu as medidas protetivas deferidas em favor das vítimas.

O investigado foi encaminhado à DEPAC/DDOS, onde permanece à disposição da Justiça.

Reportar Erro
Sebrae Set25 Detalhe de noticia

Deixe seu Comentário

Leia Também

O caso foi descoberto na manhã de ontem
Polícia
Adolescente se inspiram em ataques na internet e planejam massacre em escola de Dourados
JD1TV: Viu a Eloyse? Mãe procura filha que fugiu de casa em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Viu a Eloyse? Mãe procura filha que fugiu de casa em Campo Grande
A comunidade indígena recebeu a doação com muito entusiasmo
Polícia
Celulares apreendidos são doados para fortalecer educação em escolas indígenas
Estudante que desapareceu em MS é encontrado em rodoviária de SP
Polícia
Estudante que desapareceu em MS é encontrado em rodoviária de SP
Projeto foi aprovado na sessão de hoje
Política
Sem novos concursos, Alems aprova projeto para suprir falta de delegados no interior
Homens são presos por desviar combustíveis em Paranaíba
Polícia
Homens são presos por desviar combustíveis em Paranaíba
O flagra foi feito na manhã de hoje
Interior
Aumizade! Caramelo aguarda dono por horas em porta de delegacia de MS
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem de 45 anos morre dormindo no Nova Lima
O caso aconteceu no final da manhã de hoje
Polícia
Homem morre dentro de carro ao ser baleado na cabeça em Campo Grande
Mandado foi cumprido na Zornimat
Polícia
Gaeco mira possíveis fraudes em licitações de papelarias em Campo Grande

Mais Lidas

JD1TV: Homem morre ao fugir de hospital particular e cair de pontilhão em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Homem morre ao fugir de hospital particular e cair de pontilhão em Campo Grande
O crime aconteceu na noite de hoje
Polícia
JD1TV AGORA: Homens assassinados em lava-jato do Danúbio Azul são identificados
Os bandidos estavam em um Ford Ka
Polícia
AGORA: Homens são assassinados em lava-jato do Danúbio Azul
Alysson é um dos assassinados no lava-jato
Polícia
Filho e esposa presenciaram assassinato de pastor em lava-jato no Danúbio Azul