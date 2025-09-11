Suspeito de estuprar enteada de 11 anos é preso em Coxim

Homem de 56 anos foi preso por suspeita de estuprar a enteada, de apenas 11 anos, na cidade de Coxim. A prisão teria acontecido na manhã de quinta-feira (11).

Conforme as informações policiais, além da prisão foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do indivíduo.

Os fatos foram denunciados no início da semana e a investigação segue em segredo de justiça.

