Polícia

Suspeito de estuprar enteada de 11 anos é preso em Coxim

Os fatos foram denunciados no início da semana e a investigação segue em segredo de justiça

11 setembro 2025 - 15h51Brenda Assis

Homem de 56 anos foi preso por suspeita de estuprar a enteada, de apenas 11 anos, na cidade de Coxim. A prisão teria acontecido na manhã de quinta-feira (11).

Conforme as informações policiais, além da prisão foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do indivíduo.

Os fatos foram denunciados no início da semana e a investigação segue em segredo de justiça.

