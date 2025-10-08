Suspeito de estupro de vulnerável é preso em Ribas do Rio Pardo

Um homem, de 42 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira (8) em Ribas do Rio Pardo, após mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal de Ponta Porã. Ele é suspeito de estupro de vulnerável.
O investigado foi localizado na área urbana do município, após diligências realizadas por equipes responsáveis pela apuração do caso. A ordem judicial foi cumprida com base na gravidade do crime e na necessidade de garantir a ordem pública.
Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à unidade responsável, onde foram adotados os procedimentos legais de praxe.
