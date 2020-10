Suspeito de estupro e de extorsões em série é preso em MS

A Polícia Civil cumpriu nesta quarta-feira (30) um mandado de prisão temporária em contra um homem suspeito de ter praticado estupro no último final de semana, em Rio Brilhante. O autor, que já possuía passagens por crimes análogos, teria estuprado a vítima, após tê-la extorquido, exigindo dinheiro para que não fossem divulgados supostos vídeos íntimos da vítima com um companheiro.

Segundo a polícia, os supostos vídeos e fotos teriam sido feitos sem a permissãoda vítima, enquanto ela se relacionava com um companheiro dentro de um veículo em via pública.

De acordo com as investigações, o suspeito se aproveitava de casais que se relacionam em via pública, os abordava de forma violenta, afirmando ter vídeos e exigindo dinheiro para que não fossem divulgados.

Ao menos outras duas pessoas foram vítimas da extorsão, que se deram da mesma forma, e já foram identificadas. A Polícia Civil ainda investiga a possibilidade de haver outras vítimas do suspeito, e pede que elas procurem a Delegacia para denunciar.

