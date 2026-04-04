Suspeito de estupro é encontrado morto dentro de casa em Amambai

O corpo foi encontrado em uma residência em aldeia e a causa da morte ainda é desconhecida

04 abril 2026 - 16h33Sarah Chaves
Delegacia de Polícia Civil de AmambaiDelegacia de Polícia Civil de Amambai   (Google)

Um homem foi encontrado morto dentro de uma casa na madrugada deste sábado (4), na Aldeia Amambai, na zona rural de Amambai. O caso mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, e a causa da morte ainda é investigada.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, identificada como Andreverson Oliveira Marques, era suspeita de envolvimento em um caso de estupro de vulnerável contra a sobrinha menor de idade. Ele foi encontrado deitado em uma cama, já sem sinais de vida, dentro de uma casa de apenas um cômodo.

Ainda conforme o registro, o local estava desorganizado, o que pode indicar que houve alguma confusão antes da morte. A companheira contou que não estava no imóvel naquele momento. Ela disse que estava na casa da mãe, a poucos metros dali, e que ao voltar encontrou o homem já morto.

A mulher apresentava sinais de embriaguez e dificuldade para falar quando foi ouvida pelas equipes. O caso foi comunicado por uma liderança da aldeia, que acionou a polícia após ser avisada sobre a situação.

Os bombeiros foram chamados e confirmaram a morte no local. Em seguida, a área foi isolada até a chegada da perícia, que fez os levantamentos para ajudar a esclarecer o que aconteceu.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil de Amambai.

