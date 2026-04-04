Suspeito de estupro é encontrado morto dentro de casa em Amambai

Um homem foi encontrado morto dentro de uma casa na madrugada deste sábado (4), na Aldeia Amambai, na zona rural de Amambai. O caso mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, e a causa da morte ainda é investigada.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, identificada como Andreverson Oliveira Marques, era suspeita de envolvimento em um caso de estupro de vulnerável contra a sobrinha menor de idade. Ele foi encontrado deitado em uma cama, já sem sinais de vida, dentro de uma casa de apenas um cômodo.
Ainda conforme o registro, o local estava desorganizado, o que pode indicar que houve alguma confusão antes da morte. A companheira contou que não estava no imóvel naquele momento. Ela disse que estava na casa da mãe, a poucos metros dali, e que ao voltar encontrou o homem já morto.
A mulher apresentava sinais de embriaguez e dificuldade para falar quando foi ouvida pelas equipes. O caso foi comunicado por uma liderança da aldeia, que acionou a polícia após ser avisada sobre a situação.
Os bombeiros foram chamados e confirmaram a morte no local. Em seguida, a área foi isolada até a chegada da perícia, que fez os levantamentos para ajudar a esclarecer o que aconteceu.
O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil de Amambai.