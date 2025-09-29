Menu
segunda, 29 de setembro de 2025
Polícia

Suspeito de estupro é esfaqueado pelo pai da vítima em Campo Grande

O homem foi socorrido e encaminhado para UPA Vila Almeida, onde recebeu atendimento médico

29 setembro 2025 - 15h41Brenda Assis
Caso foi registrado na Depac CepolCaso foi registrado na Depac Cepol   (Luiz Vinicius)

Homem, de 26 anos, foi esfaqueado durante a tarde de domingo (28), na Vila Palmira, em Campo Grande. O suspeito, conhecido na região como ‘Batata’, teria visto a vítima tentando molestar sua filha adolescente há alguns dias.

Conforme o registro policial, as equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender um caso de ferimento por arma branca. No entanto, ao chegar no endereço indicado, a pessoa já havia sido socorrida.

Na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vila Almeida, o homem estava consciente e orientado, porém, ao dar detalhes sobre o caso, estava com falas desconexas, narrando não saber como foi ferido e nem quem seria o autor.

Uma prima da vítima disse apenas que o encontrou caído na frente de casa, acionando o socorro. Enquanto isso, outro familiar detalhou que o suspeito estaria em um Fiat Uno Vivasse branco, sendo conhecido como ‘Batata’. Além disso, afirmou ter sido informado que o suspeito havia flagrado o homem tentando molestar sua filha em data anterior, acreditando que essa seria a motivação do crime.

Os fatos foram então registrados como lesão corporal dolosa e serão investigados.

Vanguard - Sound

